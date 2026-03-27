روبيو يصل الى فرنسا للمشاركة في اجتماع مجموعة السبع

وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة إلى فرنسا، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس، لحضور اليوم الثاني من اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، والذي تهيمن عليه الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها الاقتصادية العالمية.



ويتوقع أن يواجه وزير الخارجية الأميركي في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الحرب في 28 شباط، ضغوطا من الحلفاء لتوضيح استراتيجية البيت الأبيض حيال هذا النزاع الذي يقترب من إتمام شهره الأول.



في المقابل، يتوقع أن يطلب روبيو من نظرائه المساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز المغلق عمليا من قبل إيران منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها.