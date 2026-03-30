روبيو: واشنطن متفائلة إثر تلقيها رسائل خاصة إيجابية من طهران

أعرب وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو عن أمله في التعاون مع أفراد داخل الحكومة الإيرانية.



وقال لبرنامج "غود مورنينغ أميركا" على قناة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية إنّ الولايات المتحدة تلقت رسائل إيجابية بشكل غير رسميّ.



ولفت روبيو إلى وجود "انقسامات" داخلية في الجمهورية الإسلامية.



وأكّد أنّ الولايات المتحدة تأمل في أن تتولى شخصياتٌ "قادرة على تحقيق الإنجازات" زمام المبادرة في طهران.



وقال: "هناك أشخاصا يتحدثون إلينا بأسلوب لم يتحدث به المسؤولون السابقون في إيران، وهناك أمور هم على استعداد للقيام بها".