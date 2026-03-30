تركيا: اعتراض صاروخ رابع أطلق من ايران

دخل صاروخ باليستيّ قادم من إيران المجال الجويّ التركيّ قبل أن تسقطه أنظمة الدفاع الجويّ والصاروخيّ التابعة لحلف شمال الأطلسيّ المنتشرة في شرق البحر المتوسط، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.



وهذا الحادث هو الرابع من نوعه منذ اندلاع الحرب مع إيران، بعد ثلاث عمليات اعتراض سابقة نفذتها أنظمة حلف شمال الأطلسيّ.



وأكّد الوزارة أنّ الإجراءات اللازمة تُتخذ بشكل حاسم ومن دون تردد ضد أيّ تهديد موجه إلى أراضي تركيا ومجالها الجويّ.