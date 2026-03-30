مجموعة السبع: مستعدون لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار سوق الطاقة

أكّد وزراء المال والطاقة في مجموعة السبع استعدادهم لاتخاذ "كل الاجراءات اللازمة" لضمان استقرار سوق الطاقة، في إطار جهودهم لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط.



وقال الوزراء في بيان مشترك: "نحن على أتم الاستعداد لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة بتنسيق وثيق مع شركائنا، بما فيها الحفاظ على استقرار وأمن سوق الطاقة".



وأضافوا: "ندرك أهمية العمل الدوليّ المنسق للتخفيف من التداعيات وحماية استقرار الاقتصاد الكليّ".