صندوق النقد الدولي: حرب إيران تلقي بظلالها على التوقعات المستقبلية للعديد من الاقتصادات

أكد صندوق النقد الدولي أن الحرب في الشرق الأوسط أحدثت اضطرابات خطيرة في اقتصادات الدول الواقعة على خط المواجهة، وتلقي بظلالها على التوقعات المستقبلية للعديد من الاقتصادات التي كانت بدأت للتو في التعافي من أزمات سابقة.



وقال صندوق النقد الدولي في مدونة نشرها كبار الاقتصاديين في المؤسسة المالية العالمية إن الحرب التي أشعلتها الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 شباط تسببت في صدمة عالمية "غير متكافئة" تختلف من دولة لأخرى، كما تؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية.