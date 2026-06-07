قتيل وخمسة جرحى في هجوم بالرصاص وسط إسرائيل

قتل شخص وأصيب خمسة آخرون في إطلاق نار في مواقع عدة وسط إسرائيل الأحد، وفق ما أفادت فرق الإسعاف والجيش والشرطة التي أكدت أنها قتلت منفذا وتواصل البحث عن آخرين محتملين.



وأعلنت خدمة "نجمة داوود الحمراء" مقتل شخص (35 عاما) متأثرا بجروحه في تجمع تسور ناتان، مشيرة الى إصابة شخصين بجروح خطرة، ونقل ثلاثة آخرين أصيبوا بجروح متوسطة.



من جانبها، قالت الشرطة إنها دفعت بقوات كبيرة إلى محطة وقود في تجمع كوخاف يئير المحاذي للضفة الغربية المحتلة بعد تقارير عن إطلاق نار.



وأوضحت الشرطة أن قواتها التي تنفذ عمليات تمشيط "حددت موقع المركبة المشتبه في استخدامها بالهجوم، وقامت بتحييد المشتبه به المسؤول عنه".



وفي وقت لاحق، أكدت الشرطة لوكالة فرانس برس مقتل المنفذ وقالت إن "عمليات البحث ما زالت مستمرة"، في إشارة لاحتمال وجود أكثر من منفذ.



من جهته، قال الجيش الإسرائيلي الذي انتشرت قواته في المنطقة إنه بواصل البحث عن "مهاجمين آخرين محتملين".



وتعليقا على الهجوم، قال وزير الامن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير "إذا أُلقي القبض على المنفذ حيّا فسيتم إعدامه، فهذا هو القانون وسنطالب بتطبيقه"، مضيفا "كل من يقتل يهوديا سيواجه المشنقة".

