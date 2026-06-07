تحالف أوبك بلاس يقرر زيادة حصص الإنتاج لشهر تموز

أعلن تحالف أوبك بلاس زيادة جديدة في حصص انتاج النفط لتموز، قد تبقى من دون تأثير يذكر في حال استمرت الحرب في الشرق الأوسط.



وقال التحالف في بيان عقب اجتماع لدوله عبر الإنترنت: "في إطار التزامها الجماعي باستقرار سوق النفط"، قررت سبع من الدول الأعضاء الـ21 "تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 188 ألف برميل يوميا" في تموز، أي زيادة مماثلة لتلك التي شهدتها الأشهر السابقة.