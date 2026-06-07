ترامب: لن أرفع تجميد الأصول الإيرانية قبل إبرام اتفاق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لن يرفع تجميد الأصول الإيرانية أو أي عقوبات قبل التوصل إلى اتفاق سلام.



وأشار ترامب في مقابلة حديثة مع شبكة "إن.بي.سي نيوز"، الى أنه سينظر في هذه الخطوات بعد إبرام الاتفاق.



وقال: "يأتي ذلك لاحقا. نعم. إذا أحسنوا التصرف، إذا قاموا بعمل جيد، سنبدأ المفاوضات. نعم".



وأكد ترامب كذلك أنه لا يطالب بأن يكون لبنان طرفا في اتفاق قصير الأجل مع طهران.