هزات زلزالية متتالية تضرب جزيرة يونانية ولا إصابات

أعلنت وزارة الحماية المدنية في اليونان أن هزات زلزالية متتالية بقوة تتراوح بين 4.3 و5.2 درجات ضربت جزيرة إيفيا إلى الشمال الشرقي من أثينا، من دون ورود تقارير عن إصابات.وأفادت الوزارة بأن الهزات أسفرت عن انهيارات أرضية محدودة في شبكة الطرق وإلحاق أضرار ببضعة منازل في إيفيا.وشعر سكان العاصمة اليونانية بالهزات رغم أن أثينا تقع على بعد نحو 130 كيلومترا من مركز الزلزال في إيفيا الواقعة شمال البلاد.ويقول علماء إن الأنشطة الزلزالية معتادة في شمال الجزيرة التي تضم قرى متناثرة وتقع على منطقة متعددة الصدوع، وإنه ليس هناك ما يدعو الى القلق البالغ من هذا الأمر.لكن السلطات تراقب الموقف عن كثب.واليونان إحدى أكثر دول أوروبا عرضة للزلازل لكن أغلبها لا يتسبب بوقوع إصابات.