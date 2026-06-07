ترامب يدعو إسرائيل الى أن تكون "أكثر دقة" في ضرباتها على حزب الله

دعا الرئيس دونالد ترامب إسرائيل الى أن تكون أكثر دقة في ضرباتها التي تقول إنها تستهدف حزب الله في لبنان.وقال ترامب لبرنامج "ميت ذا برس" (واجه الصحافة) على شبكة "إن بي سي"، في مقابلة سجّلت الجمعة وبثت الأحد: "أود أن أرى لبنان يتمتع بحياة أفضل. أود أن أرى هجوما أكثر دقة على حزب الله"، معربا عن اعتقاده بضرورة أن يكون هذا الهجوم "جراحيا بشكل أكبر".