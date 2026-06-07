اصطدام حافلة وشاحنة في جنوب العراق... وسقوط قتلى

قُتل 18 شخصا وأُصيب 17 بجروح جرّاء اصطدام حافلة لنقل الركاب بشاحنة في محافظة ذي قار بجنوب العراق، حسبما أفاد مصدر أمني وآخر طبي وكالة فرانس برس في حصيلة أولية.



وأفاد المصدر الأمني بأن الحافلة "كانت تنقل ركّابا متّجهين إلى كربلاء لزيارة العتبة (الحسينية) المقدّسة"، مشيرا إلى أن "حادث التصادم أدى الى اشتعال النيران في حافلة الركاب واحتراقها بالكامل"، وأن عمليات البحث والانقاذ تتواصل.



من جهته، أفاد المصدر الطبي بـ"وصول جثث متفحّمة" إلى دائرة الطب العدلي.

