مركز كينيدي يزيل اسم ترامب عن موقعه الإلكتروني

أزال مركز كينيدي اسم الرئيس دونالد ترامب عن موقعه الإلكتروني ولو أنه لم يزله بعد عن واجهة قاعة العروض المهيبة في واشنطن.



وأصدر قاض أميركي في 29 أيار قرارا قضى بأن تغيير تسمية مركز كينيدي للفنون بإضافة اسم ترامب غير قانوني وأمر مجلس إدارته بأن يسحب خلال مهلة أسبوعين أي إشارة "إلى الرئيس ترامب أو أي فرد غير الرئيس كينيدي" عن المبنى نفسه أو الموقع لإلكتروني للمركز أو أي علامة أخرى" والعودة إلى التسمية السابقة.



وبعيد صدور القرار، أعلن ترامب التخلي عن الإشراف على المركز.



وكتب على منصته تروث سوشال: "سنعمل مع الكونغرس لنقل هذه المؤسسة الفاشلة إليه مجددا، لكي يتمكن من اتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله بها".



وكان هذا المركز الفني الواقع في قلب العاصمة واشنطن قد سُمِّي تكريما للرئيس جون كينيدي.



وفي كانون الأول الماضي، صوّت مجلس إدارة المركز الذي يهيمن عليه حلفاء ترامب، على إعادة تسمية المركز ليصبح "مركز ترامب كينيدي".



وسرعان ما أُضيف اسم الرئيس الجمهوري إلى الواجهة بأحرف ذهبية كبيرة فوق اسم كينيدي.



كما أمر القاضي بتعليق طلب ترامب إغلاق مركز كينيدي لمدة عامين لإجراء أعمال تجديد.



وبعد عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني 2025، اتّخذ ترامب سلسلة تدابير لرفع اسمه وصورته في المساحات الرسمية، في قطيعة مع التقاليد السياسية الأميركية.



كما تسعى إدارة ترامب لإصدار ورقة نقدية من فئة 250 دولارا تحمل صورته احتفالا بالذكرى الـ250 لاستقلال البلاد عن الإمبراطورية البريطانية.