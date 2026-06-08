ترامب حذر نتنياهو من العودة للحرب مع إيران

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة نشرها موقع أكسيوس الإخباري أنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه قد يجد نفسه يقاتل وحيدا إذا عاد إلى الحرب مع إيران.



ونقل أكسيوس عن ترامب قوله لنتنياهو: "قلت له: يا بيبي، عليك أن تحذر، وإلا ستجد نفسك وحيدا في القريب العاجل".