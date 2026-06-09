نيويورك تايمز: إنقاذ طاقم هليكوبتر أميركية بعد سقوطها قرب مضيق هرمز

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدرين مطلعين أن طائرة هليكوبتر حربية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأميركي سقطت بالقرب من مضيق هرمز أمس الاثنين وتم إنقاذ طاقمها المكون من فردين بسلام.



وأضاف التقرير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة قد أسقطت بنيران إيرانية أم تعرضت لعطل فني أم واجهت مشكلة أخرى.



ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من صحة ما ورد في التقرير.