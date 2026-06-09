زيلينسكي يتحدث مع المبعوثَين الأميركيَين ويتكوف وكوشنير لإحياء محادثات السلام

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتصالا هاتفيا الاثنين مع المبعوثَين الأميركيَين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في محاولة لإحياء المفاوضات بغية إيجاد مخرج من الحرب في أوكرانيا.



وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي بعد المكالمة: "أنا ممتن لاستعدادهما للتحرك (...) في الأسابيع المقبلة لإعطاء زخم جديد للدبلوماسية التي تهدف إلى إنهاء حرب روسيا ضد أوكرانيا".



وأضاف: "نحن ندرك أن اهتمام العالم منصب على الوضع المحيط بإيران. لكن هدفنا المشترك المتمثل في السلام في أوروبا ما زال قائما"، مضيفا أنه أجرى هذه المحادثة "الإيجابية للغاية" أثناء تواجده في مولدافيا.



وتابع: "ناقشنا احتمالات في سياق قمة مجموعة السبع (المتوقع عقدها في فرنسا في منتصف حزيران) وغيرها من الأحداث المقررة في حزيران"، موضحا أنه زود محاوريه معلومات حول "نوايا" موسكو.



وأشار زيلينسكي مرارا إلى إمكان قيام المبعوثَين الأميركيَين بزيارة لكييف ستكون الأولى من نوعها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022.

