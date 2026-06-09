استئناف الرحلات الجوية في مطار الإمام الخميني الدولي في طهران

استؤنفت الرحلات الجوية في مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، فيما هبطت طائرات تقل حجاجا من السعودية، وفق ما أفادت وكالات أنباء إيرانية في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.وعُلّقت الرحلات الجوية في مطار الإمام الخميني الدولي، أحد المطارين الرئيسيين في العاصمة الإيرانية، بعد شنّ إيران هجوما صاروخيا الأحد على إسرائيل لأول مرة منذ وقف إطلاق النار المُعلن في الثامن من نيسان/أبريل.وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن "نائب رئيس عمليات مطار الإمام الخميني أعلن استئناف الرحلات الجوية إلى المطار ورحلات الحجاج".