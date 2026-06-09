البنتاغون يتهم "علي بابا" و"بايدو" وشركات أخرى بمساعدة الجيش الصيني

أصدرت الولايات المتحدة قائمة محدثة بالشركات الصينية التي تعتقد أنها تساعد الجيش الصيني شملت موقع التجارة الإلكترونية علي بابا ومزود محرك البحث بايدو وشركة تصنيع السيارات الكهربائية بي واي دي.



وكشفت وزارة الدفاع الأميركية هذه التصنيفات بعد أسابيع فقط من لقاء الرئيس دونالد ترامب نظيره الصيني شي جينبينغ في بكين، فيما يسعى الجانبان إلى الحفاظ على الاستقرار في العلاقات الثنائية.



ويأتي هذا الإصدار من البنتاغون بعد أشهر من نشره نسخة سابقة من القائمة قبل سحبها بعد فترة وجيزة دون تقديم أي تفسير.



وتشبه القائمة المحدثة إلى حد كبير النسخة السابقة التي نُشرت في شباط، مع إعادة إدراج شركتين لتصنيع رقائق الذاكرة فيها هما "تشانغ شن ميموري تكنولوجيز" و"يانغتسي ميموري تكنولوجيز".

