صيحات استهجان ضد ترامب في ماديسون سكوير غاردن قبل المباراة الثالثة من نهائي دوري كرة السلة الأميركي

تعرّض دونالد ترامب لصيحات استهجان الإثنين من الجمهور في قاعة "ماديسون سكوير غاردن" في نيويورك حيث جاء ليشاهد المباراة الثالثة من نهائي دوري كرة السلة الأميركي (إن بي إيه).



ومع بدء عزف النشيد الوطني، ظهرت صورة الرئيس الأميركي على الشاشة العملاقة فيما كان واقفا ويؤدي التحية العسكرية، ما أثار رد فعل صاخبا من العديد من المتفرجين.



ودعي ترامب المولود في نيويورك لحضور المباراة من قبل مالك فريق نيويورك نيكس جيمس دولان الذي يعرفه منذ فترة طويلة.



وجلس الرجلان في مقصورة دولان قبل أقل من ساعة من بداية المباراة، وكان وزير الداخلية دوغ بورغوم ووزير النقل شون دافي بجانبهما.