ترامب: الاتفاق في الشرق الأوسط في مراحله النهائية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان الجهود الدبلوماسية الأميركية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية.



وقال بعد حضوره مباراة في نهائي دوري كرة السلّة في نيويورك: "نحن في المراحل الأخيرة من التوصل لاتفاق سيكون جيدا جدا".



وأضاف، ردا على سؤال، أن التوصل للاتفاق "سيتستغرق "يومين أو ثلاثة".