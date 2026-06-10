أميركا ودول أخرى تندد "بالتخطيط الهادف إلى القتل" من إيران في أوروبا ومناطق أخرى

نددت الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاء أوروبيون ودول أخرى، في بيان مشترك، "بالتخطيط الهادف إلى القتل" وغيره من الأعمال التي قام بها جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس ووزارة المخابرات والأمن في أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا.