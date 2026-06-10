نتانياهو سيخوض الانتخابات التشريعية المقبلة في إسرائيل رغم تشكيك ترامب

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خوض الانتخابات التشريعية المقبلة المتوقع أن تجرى في أيلول، بحسب ما أعلن حزبه الليكود اليميني الأربعاء.



وأمضى نتانياهو البالغ 76 عاما، نحو عقدين في رئاسة الوزراء على مدى ولايات عدة، وهو الأطول عهدا بين رؤساء الحكومات في تاريخ الدولة العبرية. وهو يرئس الحكومة الحالية منذ 2022.



ويواجه رئيس الوزراء الذي قاد إسرائيل في سلسلة حروب أهمها تلك المتواصلة منذ العام 2023، محاكمة في إسرائيل بشبهات فساد.



وقال الحزب عبر منصة تلغرام "سيخوض رئيس الوزراء نتانياهو الانتخابات المقبلة، وإن شاء الله سيفوز بها".



وأتى تأكيد حزب الليكود خوض نتانياهو الانتخابات المقبلة، بعدما شكّك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ما اذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي سيقوم بذلك.



وقال ترامب لشبكة "ايه بي سي نيوز" الثلاثاء، ردا على سؤال عما إذا كان نتانياهو سيواصل مسيرته السياسية، "لا أعلم، كانت حافلة".



أضاف "هل يريد أن يكمل؟ كما تعلمون، هو رئيس وزراء في زمن الحرب".