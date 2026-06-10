الأمين العام للأمم المتحدة يحذّر من عودة "الحرب الشاملة" الى الشرق الأوسط

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء من خطر عودة "الحرب الشاملة" إلى الشرق الأوسط، بعد تبادل الضربات بين إيران والولايات المتحدة.



وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في المنطقة "يجب ألا نقلّل من مخاطر تحوّل حريق محدود إلى حريق شامل، أو بعبارة أخرى إلى حرب شاملة".

