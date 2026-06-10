البابا لاوون الرابع عشر: لا يمكن للمسيحيين أن يروّجوا للحرب

اعتبر البابا لاوون الرابع عشر الأربعاء، أنه لا يمكن للمسيحيين أن يروّجوا للحرب، في إشارة مبطنة إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وفي عظة ألقاها في كاتدرائية "ساغرادا فاميليا" (العائلة المقدسة) في برشلونة، بدا أن البابا يشير أيضا إلى مسألة الهجرة، بقوله إن المسيحيين لا يمكنهم أن "يتخلّوا... عن الذين يفرّون من البؤس".



وقال البابا أمام آلاف المصلّين، في حضور الملك الإسباني فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيسيا "لا يمكننا أن نؤمن بيسوع ونروّج للحرب. لا يمكننا أن نؤمن بيسوع ونقتل الأبرياء".



ووصف لاوون الرابع عشر مفهوم "الحرب العادلة" الذي تطرحه واشنطن في سياق الهجوم الذي تشنّه الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بأنه "عفا عليه الزمن".



وتبرّر إدارة ترامب هجومها على إيران باعتباره وسيلة لمنع الجمهورية الإسلامية من تطوير أسلحة نووية.



ويستخدم نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الذي اعتنق الكاثوليكية في العام 2019، مصطلح "الحرب العادلة"، ويحضّ البابا على "توخّي الحذر" في المسائل اللاهوتية.



والبابا من أشد منتقدي الحرب في الشرق الأوسط، ودعا إلى احتضان المهاجرين وحفظ كراماتهم، وإلى اتخاذ تدابير لتسهيل اندماجهم.