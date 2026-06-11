مراسل أكسيوس: إسرائيل ستوافق على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة في الضفة الغربية

ذكر مراسل موقع أكسيوس باراك رافيد على منصة إكس أنه من المقرر أن يوافق مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الخميس على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة بحكم الأمر الواقع في الضفة الغربية المحتلة.