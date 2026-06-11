اليابان تأمل في عدم تصعيد الهجمات بين أميركا وإيران

أعلن متحدث باسم الحكومة اليابانية اليوم الخميس أن بلاده تأمل في ألا تتصاعد أحدث جولة من الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران.



وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا في مؤتمر صحفي دوري إن "ضمان الملاحة الحرة والآمنة عبر مضيق هرمز أمر ملح من أجل استقرار إمدادات الطاقة... وستبذل اليابان كل الجهود الدبلوماسية الممكنة للتوصل إلى اتفاق سريعا بين الولايات المتحدة وإيران".