الجيش الأميركي ينفي استهداف أي من سفنه الحربية قرب مضيق هرمز

نفى الجيش الأميركي يوم الأربعاء تعرض أي سفن حربية تابعة له لهجمات في مضيق هرمز، وذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن تقارير أولية أشارت إلى استهداف سفن أميركية بالقرب من المضيق بصواريخ وطائرات مسيرة أطلقتها القوات المسلحة الإيرانية.



وفي منشور منفصل على منصة إكس، قالت القيادة المركزية الأميركية إن حركة السفن التجارية من وإلى مضيق هرمز مستمرة، وذلك بعد أن أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران إغلاق المضيق أمام كل السفن.