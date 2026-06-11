الحكومة الهندية تعلن مقتل البحارة الثلاثة المفقودين جراء هجوم أميركي على سفينة قبالة سواحل عُمان

أعلن وزير النقل البحري الهندي سارباناندا سونوال مقتل البحّارة الهنود الثلاثة الذي فُقدوا جراء هجوم أميركي على سفينة تجارية قبالة سواحل سلطنة عمان الأربعاء.



وقال سونوال في بيان: "من المؤسف للغاية أن نعلم بالحادث المأسوي الذي وقع على متن السفينة إم تي سيتيبيلو التي ترفع علم بالاو".

وأضاف: "للأسف، تم تأكيد مقتل ثلاثة بحّارة هنود تم الإبلاغ عن فقدانهم في البداية، وذلك بعد العثور على جثثهم والتعرف عليها".