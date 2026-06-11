حريق على متن ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان

اندلع حريق في غرفة محرّكات ناقلة نفط بالقرب من مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان، بحسب ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كي ام تي او"، من دون الكشف عن سبب الحريق.



وقالت الوكالة البريطانية إنّ "السلطات المحلية أبلغت عن اندلاع حريق في غرفة محرّكات ناقلة نفط"، مضيفة أنّ الحادث وقع على بعد 21 ميلا بحريا شمال شرق صحار في سلطنة عمان.