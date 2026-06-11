أميركا: الجيش عطل ثالث ناقلة نفط في خليج عمان

أعلن الجيش الأميركي أنه عطل ناقلة نفط ثالثة في خليج عمان خلال الليل، وذلك أثناء محاولتها نقل نفط إيراني عبر الحصار الأميركي، مشيرا إلى أنها السفينة التجارية الثالثة التي يعطلها هذا الأسبوع.



وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إنها "اتخذت... إجراءات ضد ناقلة النفط إم/تي جالفير التي ترفع علم غينيا بيساو، أثناء محاولتها نقل النفط من إيران عبر خليج عمان".



وأضافت: "أطلقت طائرة أميركية صاروخين من طراز هيلفاير على غرفة محركات السفينة بعد أن تكرر عدم امتثال طاقمها لتوجيهات القوات الأميركية".

