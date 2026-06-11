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الكرملين يدعو إيران والولايات المتحدة إلى "العودة لطاولة المفاوضات"
أخبار دولية
2026-06-11 | 06:10
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الكرملين يدعو إيران والولايات المتحدة إلى "العودة لطاولة المفاوضات"
دعا الكرملين كلا من الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات بينهما، محذرا من تداعيات التصعيد الأخير على الاقتصاد العالمي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ردا على سؤال لوكالة فرانس برس: "ندعو كل أطراف هذا النزاع إلى التزام ضبط النفس والعودة إلى طاولة المفاوضات"، محذرا من "التداعيات السلبية للتصعيد على الوضع في المنطقة والاقتصاد العالمي".
أخبار دولية
الكرملين
إيران
الولايات المتحدة
المفاوضات
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