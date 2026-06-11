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الهيئة البحرية الإيرانية تؤكد الإغلاق الكامل لمضيق هرمز "حتى إشعار آخر"

أخبار دولية
2026-06-11 | 08:01
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الهيئة البحرية الإيرانية تؤكد الإغلاق الكامل لمضيق هرمز &quot;حتى إشعار آخر&quot;
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الهيئة البحرية الإيرانية تؤكد الإغلاق الكامل لمضيق هرمز "حتى إشعار آخر"

أكدت الهيئة البحرية الإيرانية الإغلاق الكامل لمضيق هرمز، بعد إعلان مماثل للقيادة العسكرية حذرت بموجبه من أنّها ستستهدف أي سفينة تحاول العبور، وذلك بعد الضربات الأميركية الجديدة على الجمهورية الإسلامية مع تعثّر المفاوضات لإنهاء الحرب.
     
وقالت "هيئة مضيق الخليج الفارسي" التي أنشأتها إيران لإدارة الملاحة في هرمز، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنّه "بسبب التوترات الناجمة عن عدوان القوات الأميركية في المنطقة... سيظل مضيق هرمز مغلقا حتى إشعار آخر". علما أن السلطات الإيرانية كانت تتحدث عن السماح بمرور عشرين سفينة من المضيق يوميا.
     
وكان مقر خاتم الأنبياء، غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية، أعلن فجر الخميس في بيان "إغلاق مضيق هرمز أمام حركة كل أنواع السفن، بما فيها ناقلات النفط والسفن التجارية"، مضيفا أن "أي حركة عبور ستتعرض للاستهداف". 

ونقلت وسائل إعلام محلية أن الحرس الثوري استهدف "سفينتين مخالفتين" كانتا تحاولان العبور.

أخبار دولية

الهيئة البحرية الإيرانية

مضيق هرمز

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