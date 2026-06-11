إسرائيل تمنع صحافية فرنسية من دخول أراضيها

منعت السلطات الإسرائيلية الصحافية الفرنسية أليس فروسار التي تغطي منذ أعوام النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين لحساب وسائل إعلام حكومية فرنسية، من دخول أراضيها.



وقالت وزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية في بيان ان فروسار "حاولت دخول اسرائيل واستئناف عملها هنا في شكل دائم، ولكن تمت الموافقة على توصية الوزارة وترحيلها في طائرة الى فرنسا"، متهمة إياها بدعم حركة حماس.



ويأتي منع فروسارد بعد يومين من إعلان باريس منع وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش من دخول أراضيها بسبب دعمه لضم الضفة الغربية المحتلة ومعاودة الاستيطان في قطاع غزة.