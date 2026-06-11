ترامب يقول إنه يفضل عدم قصف الجسور ومحطات الكهرباء في إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أنه "يفضّل عدم" استهداف البنية التحتية المدنية في إيران، متعهّدا في الوقت نفسه بتكثيف الضربات الأميركية على الجمهورية الإسلامية.



وقال ترامب ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستبدأ استهداف محطات الطاقة والجسور كما هدد سابقا: "نعم، لكنني أفضل عدم القيام بذلك، لأنه بمجرد أن تفعل ذلك يتضرر الناس".