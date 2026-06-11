وزير الخزانة الأميركي: واشنطن ستستخدم أموال إيران لتعويض أضرار حلفائها بالخليج

تعهد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت باستخدام أموال إيرانية لدفع تعويضات عن الأضرار التي تتسبب بها طهران لحلفاء واشنطن في الخليج، محذرا من تداعيات اقتصادية حادة لهجمات الجمهورية الإسلامية.



وكتب بيسنت على منصة إكس: "أي أضرار تلحقها إيران بحلفائنا في الخليج ستُدفع من أموال تُستخرج من الحسابات الإيرانية".



وأشار الى أن "أي رسوم تُدفع لهيئة مضيق الخليج الفارسي ستُعوَّض بأموال تُستخرج من حساباتهم".