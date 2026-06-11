مسؤولو إطفاء يبلغون عن مواد خطرة في البنتاجون

أكد مسؤولو الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة أرلينجتون بولاية فرجينيا الأميركية، في منشور على منصة "إكس"، أن أفراد الإطفاء يحققون في واقعة تتعلق بمواد خطرة في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون).



ونقلت شبكة سي.إن.إن عن مصادر لم تسمها أن المبنى أُغلق وأن عملية إجلاء تمت لأفراد من عدة طوابق.