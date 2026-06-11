الجيش الإسرائيلي يدمّر أنابيب مياه في سهل زراعيّ في الضفة الغربية المحتلة

دمّر الجيش الإسرائيليّ أنابيب مياه في سهل زراعيّ قرب طوباس في شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى جفاف المحاصيل الزراعية وأثّر على تربية الثروة الحيوانية، حسب ما أفاد مزارعون فلسطينيون.



وأكد ثلاثة مزارعين في سهل البقيعة الواقع في خربة عاطوف لوكالة فرانس برس إنّ الجيش الإسرائيليّ يعمل منذ أشهر على شق طريق عسكريّ بطول 22 كيلومترًا يربط بين قريتي عين شبلي جنوب شرق طوباس وتياسير شرق المدينة.



ولفتوا إلى أنّ الجرافات التي تعمل على شق الطريق تسببت في تدمير محاصيل زراعية وأنابيب مياه تغذي مزارعهم وثروتهم الحيوانية.



وقالوا إنّ الجيش الإسرائيليّ يمنعهم في كثير من الأحيان من الوصول إلى أراضيهم بعد أن نصب بوابة حديدية في المكان.