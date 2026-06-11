الرئيس الأميركيّ: إمكان الانتهاء من الاتفاق مع إيران في غضون الأيام القليلة المقبلة

أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب التوصل وإيران إلى تسوية وصفها بالرائعة.



ولفت إلى إمكان الانتهاء من الاتفاق في غضون الأيام القليلة المقبلة.



وقال ترامب: "التوقيع سيحدث قريبًا واحتمال أن يحدث في أوروبا".



وأوضح أنّ الوثائق في المرحلة النهائية تمامًا، مؤكّدًا أنّ مضيق هرمز سيفتح بمجرد التوقيع على اتفاق.



وكشف ترامب عن أنّ توقيع الاتفاق ربما يحدث في مطلع الأسبوع.



وأعلن أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو وسيتحدث أيضًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وقال ترامب: "نائبي جاي دي فانس سيحضر التوقيع".