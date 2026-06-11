مكتب رئيس الوزراء الاسرائيليّ: نقدّر التزام ترامب بما يتضمنه الاتفاق

تحدث الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في شأن مذكرة التفاهم الجاري بلورتها مع إيران تمهيدًا للدخول في مفاوضات.



وأعرب رئيس الوزراء الاسرائيلي عن تقديره لالتزام الرئيس ترامب بأن يتضمن الاتفاق النهائي، عند اختتام المفاوضات، إخراج المواد المخصبة من إيران، وتفكيك البنية التحتية للتخصيب، والحد من إنتاج الصواريخ، ووقف دعم إيران لوكلائها والتنظيمات التي تصفها إسرائيل بالإرهابية في المنطقة، وفق ما أوضح مكتب رئيس الوزراء الاسرائيليّ.