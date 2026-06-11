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وزارة الخارجية الإيرانية: ما يُتداول في شأن الاتفاق لا يزال في إطار التكهنات

أخبار دولية
2026-06-11 | 16:43
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وزارة الخارجية الإيرانية: ما يُتداول في شأن الاتفاق لا يزال في إطار التكهنات
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وزارة الخارجية الإيرانية: ما يُتداول في شأن الاتفاق لا يزال في إطار التكهنات

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي أنّ ما يُتداول في شأن الاتفاق لا يزال في إطار التكهنات، ولم يُحسم أي شيء بشكل نهائيّ، حتى الآن.

واعتبر أنّ إيران أثبتت أنها لا تساوم في ما تعتبره خطوطًا حمراء.

وقال بقائي: "كان وضع المفاوضات واضحاً بالنسبة لنا منذ البداية، وقد جرى إنجاز الجزء الأكبر من نص الاتفاق، لكن الأميركيين كانوا يغيّرون مواقفهم".

وأضاف: "أصبح وضع مضيق هرمز أكثر خطورة وأقل أمنًا بسبب الإجراءات الأميركية".

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