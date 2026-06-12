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الهند نستدعي مجددا القائم بأعمال السفارة الأميركية احتجاحا على استهداف سفن قبالة عمان

أخبار دولية
2026-06-12 | 09:28
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الهند نستدعي مجددا القائم بأعمال السفارة الأميركية احتجاحا على استهداف سفن قبالة عمان
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الهند نستدعي مجددا القائم بأعمال السفارة الأميركية احتجاحا على استهداف سفن قبالة عمان

استدعت الهند الجمعة القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لديها للمرة الثانية خلال يومين، وذلك في إطار الاحتجاج على الهجمات الأميركية على سفن تجارية قبالة سواحل سلطنة عمان هذا الأسبوع، والتي أسفر أحدها عن مقتل ثلاثة بحارة هنود.
     
ونشرت وزارة الخارجية الهندية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للدبلوماسي الأميركي وهو يصل إلى مقرها في العاصمة. 
     
وأعلن الجيش الأميركي هذا الأسبوع أنه أطلق صواريخ على ثلاث ناقلات نفط، اثنتان منها مسجّلتان في جزر بالاو والثالثة في غينيا?بيساو، معلّلا استهدافه إياها بأنها كانت تحاول تصدير النفط من إيران رغم الحصار الذي تفرضه واشنطن على موانئ الجمهورية الإسلامية.
     
وشدّد الناطق باسم وزارة الخارجية الهندية راندير جيسوال الخميس على أن "هذه الهجمات يجب أن تتوقف".
     
وأجْلَت السلطات العُمانية الاثنين بواسطة مروحية 24 بحّارا هنديا من على متن ناقلة النفط "إم تي ماريفكس" التي استهدفتها نيران أميركية قبالة سواحل السلطنة.
     
ثم شنّت طائرات تابعة للبحرية الأميركية الأربعاء غارة على ناقلة نفط أخرى هي "سيتيبيلو"، ترفع علم بالاو أيضا، وكان على متنها 24 هنديا، أعلنت نيودلهي في اليوم التالي أن ثلاثة منهم قُتِلوا.
     
وفي أعقاب ذلك، استدعت السلطات الهندية القائم بالأعمال الأميركي للمرة الأولى وقدمت إليه "احتجاجا شديد اللهجة" على الهجوم الذي استهدف السفينة، قبل أن تستدعيه مجددا الجمعة في أعقاب هجوم آخر.
     
وأكدت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) الخميس أن قواتها أطلقت النار على ناقلة النفط "جالفير" التي ترفع علم غينيا?بيساو، وبين أفراد طاقمها عشرون من التابعية الهندية، من دون وقوع إصابات. 

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