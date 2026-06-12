ترامب: التسريبات الإيرانية بشأن مذكرة التفاهم "لا صلة لها بالواقع"

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن التسريبات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الإيرانية بشأن مسودة مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، هي غير مرتبطة بما تمّ الاتفاق عليه، متهما طهران بعدم التفاوض بحسن نيّة.



وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "البنود التي سرّبتها إيران.... لا علاقة لها بالبنود التي تم الاتفاق عليها كتابة. ما قالوه... لا صلة له بالحقيقة"، معتبرا أن الإيرانيين "يفتقرون الى النزاهة في التعامل، ولا يعرفون معنى التعامل بحسن نية".