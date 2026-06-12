وزير الطاقة الأميركيّ: الخام الإيرانيّ لا يخرج من مضيق هرمز

يخرج نحو سبعة ملايين برميل من النفط يوميًا من الخليج العربيّ بمساعدة الجيش الأميركيّ، وفق ما أعلن وزير الطاقة الأميركيّ كريس رايت.



وقال، خلال فعالية في هيوستن، إنّ الخام الإيرانيّ لا يخرج من مضيق هرمز.



وأضاف: "أنه يتوقع عودة التدفق الحر لجميع المنتجات عبر الخليج في حالة التوصل إلى اتفاق".



ولفت إلى أنّه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، سيستأنف الجيش الأميركيّ تدفق النفط.