بوتين: غارات المسيّرات الأوكرانية غايتها إحداث "انقسام" في المجتمع الروسي و"الإضرار" بالاقتصاد

رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن غارات المسيرات الأوكرانية التي تصاعدت وتيرتها في الأشهر الأخيرة، تهدف الى إحداث "انقسام" في المجتمع الروسي و"الإضرار" بالاقتصاد.



وقال بوتين في خلال لقائه جنودا روسا في الكرملين، إن "الهدف منها إحداث انقسام في المجتمع الروسي وزرع البلبلة والتسبب بأضرار اقتصادية. لكنها لن تنجح في تحقيق ذلك"، مضيفا أن على موسكو "تعزيز منظومتها للدفاع الجوي".