فانس: إيران لن تحصل على أموال مقابل توقيع اتفاق

أعلن نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس أنه لن يتم صرف أي أموال لإيران مقابل توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة أو حضور اجتماع.وأشار الى أن الإتفاق المحتمل يربط حصول طهران على فوائد اقتصادية بوفائها بالتزاماتها.