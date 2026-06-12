رئيس الوزراء الباكستانيّ أعلن التوصل إلى النص النهائيّ المتفق عليه لاتفاق إيران وأميركا

أكّد رئيس الوزراء الباكستانيّ شهباز شريف التوصل إلى النص النهائيّ المتفق عليه لاتفاق السلام بين إيران وأميركا.



وقال: "نعمل عن كثب مع أميركا وإيران لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية في اتفاق السلام".