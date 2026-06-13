إيران ستشيّع المرشد الراحل علي خامنئي اعتبارا من 4 تموز

يوارى المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي الذي قاد الجمهورية الإسلامية لنحو 37 عاما قبل اغتياله بضربات أميركية إسرائيلية في 28 شباط الماضي، الثرى في التاسع من تموز المقبل في مسقط رأسه بمدينة مشهد في شمال شرق البلاد، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي.



وأوضح التلفزيون أن مراسم تشييع خامنئي، التي كانت مقررة أصلا في آذار لكنها أُرجئت بسبب الحرب، ستُقام على مدى ستة أيام اعتبارا من 4 تموز في العاصمة طهران، وكذلك في مدينتي قم ومشهد المقدستين لدى المسلمين الشيعة.

