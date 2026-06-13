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رئيس الوزراء الباكستاني يتوقع إتمام التفاهم بين إيران والولايات المتحدة خلال 24 ساعة

أخبار دولية
2026-06-13 | 07:27
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رئيس الوزراء الباكستاني يتوقع إتمام التفاهم بين إيران والولايات المتحدة خلال 24 ساعة
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رئيس الوزراء الباكستاني يتوقع إتمام التفاهم بين إيران والولايات المتحدة خلال 24 ساعة

توقع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي توسطت حكومته بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب بينهما، إتمام التفاهم بين الجانبين خلال 24 ساعة. 
     
وقال شريف السبت في منشور على منصة اكس: "نحن أقرب إلى اتفاق سلام من أي وقت مضى. ومع توقع إتمام الاتفاق خلال الساعات الـ24 المقبلة، تستعد باكستان بعدها لتوقيع إلكتروني فوري لاتفاق السلام، تليه محادثات تقنية الأسبوع المقبل".

أخبار دولية

شهباز شريفK إيران

الولايات المتحدة

باكستان

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