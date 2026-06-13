إصابة ناقلة بمقذوف مجهول قبالة سلطنة عمان

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول في الجانب الأيسر من مقدمتها قبالة سواحل سلطنة عمان.



وأفادت بأن الواقعة كانت أمس الجمعة على بعد ستة أميال بحرية شرقي عمان.



وأكدت أن الطاقم بخير ولم يتم الإبلاغ عن أي تداعيات بيئية، مشيرة إلى أن الناقلة تبحر نحو ميناء التوقف التالي.