إيران: توقيع مذكرة التفاهم ليس غدا

نقلت وسائل إعلام رسمية عن إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن موعد توقيع مذكرة التفاهم التي توسطت فيها إسلام اباد لن يكون غدا الأحد.



وأضاف بقائي أن إمكانية توقيع المذكرة خلال الأيام المقبلة أمر غير مستبعد، لكنه أشار إلى ضرورة توخي الحذر حيال التعليق على موعد التوقيع، نظرا لتردد الطرف الآخر.

