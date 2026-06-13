بيونغ يانغ ردّا على سيول والاتحاد الأوروبي: التعاون مع روسيا "حق سيادي"

ندّدت كوريا الشمالية ببيانٍ مشترك صدر عن كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، دان علاقات بيونغ يانغ العسكرية مع روسيا طوال فترة الحرب في أوكرانيا.



وشجب البيان الذي اعتُمد الأربعاء خلال زيارة رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ لبروكسل "التعاون العسكري غير القانوني" بين بيونغ يانغ وموسكو.



وجاء فيه: "ندين الدعم المقدم من أطراف ثالثة، لا سيما جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والذي يمكّن روسيا من مواصلة حربها العدوانية على أوكرانيا"، في إشارة إلى الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.



وردت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية قائلة إن التعاون مع روسيا "ممارسةٌ للحقوق السيادية" معتبرة أن البيان المشترك "انتهاكٌ واضح لسيادة دولتنا وعملٌ عدائي جسيم".



وشدّدت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الرسمية على أن كوريا الجنوبية هي "الدولة العدو" الأساسية للشمال.



ووصف البيان سيول بأنها "خنجر واشنطن المفضل" في إطار الهدف الأميركي المتمثل بـ "غزو... القارة الآسيوية".



